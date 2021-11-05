Ролик о фресках Мирожского монастыря создали в Псковском музее
Ролик «Будьте как дети. Фрески Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря глазами детей» опубликовал на своих страницах в социальных сетях Псково-Изборский объединённый музей-заповедник.
Видео появилось в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», которая состоялась вчера вечером. Над роликом продолжительностью семь с половиной минут работали в музейном отделе хранения монументальной живописи.
«Помните ли вы своё детство, свои впечатления, эмоции, первые открытия и простые радости? Скорее всего, смутно, фрагментарно. Мы взрослеем, жизнь закаляет нас и вместе с тем постепенно стирает наши детские воспоминания. Но иногда всё же так хочется вновь вернуться в детство!» — обращаются авторы ролика к аудитории.
И хотя основная задача мини-фильма, по словам его создателей, показать реакцию детских, чистых, открытых душ на великолепные шедевры фресковой живописи XII века, он позволяет виртуально оказаться не только в доступном каждому пространстве храма, но и подняться под самый купол.
«Это самое высокое место собора. Здесь расположилась огромная фреска «Вознесение». На ней изображён сороковой день после Пасхи», — рассказывает юный экскурсовод.
Ранее ПАИ сообщало о мини-экскурсиях по экспозициям Псково-Изборского объединённого музея-заповедника, записи которых выложены в Сеть в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», состоявшейся 4 ноября.
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