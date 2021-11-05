Мокрый снег может выпасть 6 ноября в Псковской области

16:45, 05 ноября 2021, ПАИ

Мокрый снег возможен завтра, 6 ноября, вечером в отдельных районах Псковской области. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом, по данным Псковского ЦГМС, по области прогнозируют облачную погоду, небольшие дожди, днём местами - умеренные. Умеренный ветер западных направлений.

В Пскове температура ночью составит примерно +4...+6 градусов, днём - +6...+8 градусов.

В регионе ночью столбик термометра опустится до +1...+6 градусов. Дневная температура будет равна +4...+9 градусам.

Ранее ПАИ сообщало о возможном усилении ветра в области сегодня вечером.