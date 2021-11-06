Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где погибли три человека
Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Пскове, где погибли три человека.
ДТП произошло вчера вечером. На повороте с Рижского проспекта в деревню Родина произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Фольксваген».
В результате ДТП два человека из «Лады» погибли на месте. Ещё одна женщина, которая вылетела из автомобиля, скончалась в карете скорой помощи.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
05 ноября 2021
Более четырёхсот происшествий с участием электросамокатов зафиксировано в России в 2021 году