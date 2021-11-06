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Происшествия

Публикуем видео с места ДТП в Пскове, где погибли три человека

Публикуем видео с места дорожно-транспортного происшествия в Пскове, где погибли три человека.

ДТП произошло вчера вечером. На повороте с Рижского проспекта в деревню Родина произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» и микроавтобуса «Фольксваген».

  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Три человека погибли в ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

В результате ДТП два человека из «Лады» погибли на месте. Ещё одна женщина, которая вылетела из автомобиля, скончалась в карете скорой помощи.

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