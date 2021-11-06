Итоговые работы по укладке асфальта на улице Коммунальной в Пскове будут проводиться в ночь на 7 ноября

14:53, 06 ноября 2021, ПАИ

В ночь с 6 на 7 ноября подрядная организация по ремонту улицы Коммунальной в Пскове будет проводить итоговые работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что ночная смена необходима для того, чтобы успеть воспользоваться благоприятными погодными условиями и завершить ремонт объекта в срок без нарушения технологии производства.

Администрация Пскова заранее приносит жителям близлежащих домов извинения за шум, которым будут сопровождаться работы.

Напомним, улицу Коммунальную от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Добавим, что ранее исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин подчёркивал, что ремонт улицы Коммунальной в Пскове будет идти даже в нерабочие дни.