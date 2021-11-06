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Общество

Петербурженка стала победителем конкурса от «Михайловского»

Победительницей конкурса, который в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября провёл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», стала жительница Санкт-Петербурга, работник АО «Атомэнергопроект» Елена Алемаскина.

Как рассказали Псковскому агентству информации в музее, она одна смогла быстро и точно дать названия «инсценированных» участниками музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» картин Николая Пимоненко, Ивана Куликова, Михаила Игнатьева и Василия Максимова. Более того, эрудированная участница музейного сообщества в социальной сети «ВКонтакте» часто добавляла к своим ответам и дополнительную информацию о том или ином произведении, например – о том, где сейчас экспонируется полотно.

Напомним, что темой «Ночи искусств» нынешнего года стала тема многообразия культур России, старинные традиции и особенности быта разных народов России. Рассказать об обычаях и жизни русского крестьянства в музее решили через образцы изобразительного искусства, через живопись, которая как ничто другое, хранит зримую память об обычаях и образе мысли наших предков.

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