Псковичам посоветовали восстанавливать обоняние с помощью эфирных масел
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко посоветовала псковичам восстанавливать обоняние с помощью тренировок с эфирными маслами. Об этом главврач сообщила в своём Instagram-аккаунте.
«Очень хороший результат дают обонятельные тренировки с эфирными маслами и назальные ГК», — ответила на вопрос Повторейко.
Напомним, что заместитель директора Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее заявляла об эффективности эфирных масел и парфюмерии при восстановлении обоняния после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией.
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