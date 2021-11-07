Псковичам посоветовали восстанавливать обоняние с помощью эфирных масел

09:30, 07 ноября 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко посоветовала псковичам восстанавливать обоняние с помощью тренировок с эфирными маслами. Об этом главврач сообщила в своём Instagram-аккаунте.

«Очень хороший результат дают обонятельные тренировки с эфирными маслами и назальные ГК», — ответила на вопрос Повторейко.

Напомним, что заместитель директора Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее заявляла об эффективности эфирных масел и парфюмерии при восстановлении обоняния после перенесённого заболевания коронавирусной инфекцией.