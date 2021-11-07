Главврач Псковской областной инфекционки ответила, как влияет COVID-19 на ребёнка в животе матери
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала в своём Instagram-аккаунте, как влияет коронавирусная инфекция на ребёнка в утробе матери.
«В отношении внутриутробного инфицирования риски минимальны», — заявила главврач.
Ранее Анастасия Повторейко рассказала, на каком сроке беременности можно вакцинироваться.
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Главврач Псковской областной инфекционки ответила, как влияет COVID-19 на ребёнка в животе матери