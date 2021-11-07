Житель Плюсского района претендует на «Народное признание – 2021»

22:55, 07 ноября 2021, ПАИ

Житель Плюсского района Артём Степаньков претендует на соискание премии «Народное признание – 2021» в номинации «Инициатива». Заявку прислала Татьяна Степанькова.

В заявке отмечается, что Артём Степаньков на протяжении многих лет принимает активное участие в жизни деревни Сеглицы Плюсского района. В частности, молодой человек занимается благоустройством деревни – он установил уличное освещение и в течение нескольких лет убирает и чистит обочину от кустов, украшает флагами каждый год деревню ко Дню Победы. Также он высаживал аллею Памяти из 14 дубов к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, Артём Степаньков принимает участие в областных соревнованиях. Так, в 2021 году он снял видео о деревне для областного конкурса «60 кадров в секунду», организованного креативным пространством «Лофт», и его работа попала в список лучших. Районная газета «Плюсский край» написала большую статью о его деятельности.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.



