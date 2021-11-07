Тело мужчины, выброшенного из автомобиля при ДТП в Пустошкинском районе, извлекают из оврага

20:48, 07 ноября 2021, ПАИ

Понадобилась дополнительная спецтехника, чтобы поднять автомобиль, найденный в Пустошкинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Как сообщили с места происшествия, кран прибыл в 20:20. В машине обнаружено тело мужчины, тело второго мужчины, выброшенного из автомобиля в результате происшествия, извлекают из оврага.

Подробности уточняются.

Ранее ПАИ сообщало, что двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе.