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Общество

Тело мужчины, выброшенного из автомобиля при ДТП в Пустошкинском районе, извлекают из оврага

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Понадобилась дополнительная спецтехника, чтобы поднять автомобиль, найденный в Пустошкинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Как сообщили с места происшествия, кран прибыл в 20:20. В машине обнаружено тело мужчины, тело второго мужчины, выброшенного из автомобиля в результате происшествия, извлекают из оврага.

Подробности уточняются.

Ранее ПАИ сообщало, что двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе.

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