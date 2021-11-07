Тело мужчины, выброшенного из автомобиля при ДТП в Пустошкинском районе, извлекают из оврага
Понадобилась дополнительная спецтехника, чтобы поднять автомобиль, найденный в Пустошкинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Как сообщили с места происшествия, кран прибыл в 20:20. В машине обнаружено тело мужчины, тело второго мужчины, выброшенного из автомобиля в результате происшествия, извлекают из оврага.
Подробности уточняются.
Ранее ПАИ сообщало, что двое мужчин погибли в ДТП в Пустошкинском районе.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как предпочитаете экономить на покупках?
07 ноября 2021
Выход в российский прокат фильма «Мы» по роману-антиутопии Евгения Замятина запланирован на 8 сентября 2022 года
07 ноября 2021
Тело мужчины, выброшенного из автомобиля при ДТП в Пустошкинском районе, извлекают из оврага