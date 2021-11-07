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Общество

Дорогу Ольша – Велиж – Невель передадут в федеральную собственность

Платную дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель передадут в федеральную собственность. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет.

Редактор газеты «Новая жизнь» Усвятского района поинтересовался у главы региона дальнейшей судьбой трассы Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. «Это одна из главных транспортных артерий, соединяющих соседние с нами области. Дорога платная. Но состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего – требуется капитальный ремонт», – заметила главред районного издания.

«По предварительным оценкам экспертов, ремонт данной дороги обошёлся бы области в 2,5 млрд рублей. Сверх этого, капремонта требуют и восемь из девяти мостов на трассе. Это серьёзные затраты для регионального бюджета», – отметил губернатор и добавил, что принято решение о передаче трассы в федеральную собственность. Первоначально планировалось завершить этот процесс в 2023 году, но благодаря договорённости удалось сдвинуть эти планы на 2022 год. Дорога останется платной, но после передачи на федеральный уровень её приведут в нормативное состояние, уточнил Михаил Ведерников.

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.

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