Скважину капитально отремонтируют в деревне Ульяновщина Себежского района

23:22, 07 ноября 2021, ПАИ

Скважину капитально отремонтируют в деревне Ульяновщина Себежского района. Об этом стало известно во время прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных газет.

Вопрос от читателей газеты «Призыв» Себежского района главе региона задала главный редактор издания Светлана Воронецкая. Вопрос касался водоснабжения жителей деревни Ульяновщина. «Проблема в том, что имеющаяся в деревне скважина нуждается в капитальном ремонте. Со стороны муниципалитета сделано всё, чтобы ремонт начался в этом году, необходима поддержка из областного бюджета», — заметила главред издания.

Михаил Ведерников ответил, что на условиях равного софинансирования этот вопрос будет решён в ближайшее время, и порекомендовал местной власти обратиться к руководителю регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову с ходатайством о выделении средств, добавив, что для Себежского района на решение этого вопроса в областном бюджете деньги зарезервированы. «Глава района должен созвониться с Сергеем Граховым, подтвердить ему софинансирование со стороны района и сразу же запускать процедуру. У нас эти средства давно уже для Себежского района есть», — резюмировал руководитель региона.

Напомним, 20 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии с главными редакторами районных газет обсудил порядка 25 вопросов.