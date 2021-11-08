Новость о поиске мальчика из Instagram вошла в топ-5 самых цитируемых за неделю

11:01, 08 ноября 2021, ПАИ

По итогам прошедшей недели (с 31 октября по 7 ноября) портал «Псковское агентство информации» стал самым цитируемым СМИ региона. С индексом 3,86 и количеством сообщений в 1 190 обошло главных конкурентов Псковскую ленту новостей, у которых эти показатели составили 2,02 и 395 соответственно. В топ-5 также вошли ГТРК «Псков», luki.ru и «МК Псков».

Самой цитируемой новостью прошлой недели стало сообщение о запуске производства кислорода для больниц региона, об установке опор на путепроводе трассы Р-23, о запрете ввоза партии картофеля из Белоруссии и о поиске мальчика из Instagram.

Сообщения портала появлялись в следующих рубриках: «Власть», «Здоровье и медицина», «Транспорт», «ЧП», «Общество и социальная сфера», «Силовые структуры», «Культура и искусство», «Наука и образование». Чаще других ПАИ цитировали «Известия», Lenta.ru, «Невские новости», «БезФормата Псков» и другие СМИ.

Добавим, что рейтинг составлен на основе данных сервиса «Медиалогия», который анализирует 207 порталов Псковской области. В десятку самых цитируемых также вошли «АиФ-Псков» и интернет-газета «Псковская правда».

Отметим, что по итогам октября ПАИ также стало самым цитируемым СМИ региона.



