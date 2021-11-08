Стоимость догазификации частных домовладений в Пыталовском районе обсудили на прямой линии с губернатором

11:29, 08 ноября 2021, ПАИ

Стоимость догазификации частных домовладений, а также возможность участия сельских территорий в федеральных программах обсудили на прямой линии губернатора Пскоской области Михаила Ведерникова с главными радакторами районных газет.

«В рамках рабочей поездки в Пыталовский район, отвечая на вопросы журналистов, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что по всей стране будет зафиксирована единая стоимость минимального набора газового оборудования, которое устанавливается непосредственно в доме по программе догазификации, объявив сумму до 80 тысяч рублей, - озвучила вопрос главный редактор газеты «Наша жизнь» Елена Иманаева. - Некоторые жители района, узнавая, во сколько обойдётся стоимость работ, озвучивают сумму почти в 200 тысяч рублей, включая закупку оборудования. Не получится ли так, что монополист в лице газовой компании будет наживаться на гражданах на подключении голубого топлива от границ участка до проведения его в дом, раз до границ они должны сделать это бесплатно?»

«Что касается стоимости оборудования, то она установлена единая по всей стране. От 20,5 тысячи до 84 тысяч рублей в зависимости от комплекта оборудования, - ответил глава региона. - Что касается стоимости газификации в плане доведения газа до потребителя, то здесь всё будет зависеть от длины сетей. Этим тоже будет заниматься единый газовый оператор. Также есть возможность привлечь и коммерческие структуры, которые имеют лицензию, разрешение на выполнение соответствующих работ. На что я хочу обратить внимание, так это на то, что стоимость подключения по программе в Псковской области одна из самых высоких на Северо-Западе. Выше только в Архангельской области. Уже назначено совещание, чтобы по этому поводу детально разобраться, с чем связана высокая стоимость. Если будет какая-то возможность эту стоимость снизить, то обязательно проработаем этот вопрос».

Совещание состоялось на следующий день после проведения прямой линии с главными редакторами. Михаил Ведерников встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, чтобы обсудить стоимость подключения для населения к сетям газоснабжения по программе догазификации.

Глава региона обратил внимание, что разница на подключение в регионе по сравнению с Вологодской областью или Карелией больше в два раза, хотя наш регион не самый богатый.

Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников в свою очередь сообщил, что стоимость подключения внутри участка складывается исходя из протяжения газопровода по частной территории.

Михаил Ведерников отметил, что в Псковской области участок в среднем не превышает 1,5 тысячи квадратных метров, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и детально разобраться в вопросе ценообразования услуг догазификации. Олег Басников пообещал, что в течение ближайших дней специалисты компании проведут мониторинг и объяснят стоимость предоставляемых населению услуг в рамках догазификации.

«Давайте мы эту ситуацию проанализируем и на примере нескольких типичных для региона домовладений. Меня интересует, за что должны платить люди», — заключил губернатор и добавил, что этот вопрос не останется без внимания и курирующих специалистов федерального центра.

Глава региона напомнил, что масштабная работа по догазификации регионов России ведётся по поручению президента. Решением главы государства подводка голубого топлива до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, для граждан проводится бесплатно. А вот непосредственное подключение домовладения жители должны оплачивать самостоятельно.

Еще одна тема, которую озвучила главный редактор газеты «Наша жизнь», - участие в федеральных программах.

«Одним из условий для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» является численность жителей в населённом пункте. Их должно быть не менее 1000 человек. У нас в районе есть посёлок Белорусский, который немного недотягивает по этому критерию. От его жителей даже была подана заявка на участие в программе, но отклонена по этой причине. Будет ли пересмотрен данный критерий отбора в этом проекте?» - поинтересовалась Елена Иманаева.

Глава региона ответил, что «пока таких планов нет». «Программа федеральная и направлена на то, чтобы привести в порядок инфраструктуру именно городов. Хотя вероятность того, что эта программа продолжится после решения основных задач, которые в неё были заложены, всё же есть. Возможно, численность будет снижена до 500 человек, и тогда мелкие населённые пункты будут иметь такую возможность», - сказал он и добавил, что существуют и другие программы, например можно создавать ТОСы. «Выбирайте те инфраструктуры, которые, на ваш взгляд, первыми нужно привести в порядок, пишите грант и участвуйте в конкурсе. У нас на эти цели в этом году было предусмотрено 25 млн рублей. Постараемся увеличить на будущий год эту сумму на 10 млн. Это хорошая опция, и ей тоже нужно пользоваться. Есть ещё хорошая программа — «Развитие сельских территорий». Нужно, чтобы администрация сельского поселения вместе с активными жителями собрались и рассмотрели варианты, которые есть, как в этих программах можно участвовать. Этим инструментом нужно пользоваться, достаточно много чего можно сделать в посёлке с их помощью», - пояснил глава региона.