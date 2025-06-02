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Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео

Энергетики в Псковской области показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео опубликовано в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

«У вас обычные болота? А у нас болота с копанцами! Это ямы с водой, которые остаются после добычи торфа. В ямах с болотной грязью вязнет даже трактор. Застряли, выбрались, пробиваемся дальше: здесь наши ЛЭП. Расчистили 97 гектаров просеки на линии электропередачи в Опочецком районе. Электроснабжение деревень Матюшкино, Барабаны и Коровкино под контролем», – рассказал мастер Псковского филиала компании Евгений Гонгелев.

Напомним, что зимой псковские энергетики показывали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео смотрите здесь.

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