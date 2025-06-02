Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве

16:08, 02 июня 2025, ПАИ

Псковская команда КВН «Хочу погладить» участвует в четвертьфинале Лиги «Молодёжь Москвы», сообщил ПАИ член команды Артём Васильев. Псковичи прошли в 1/4 финала благодаря победе в 1/8 30 апреля.

«С нами в игре будут в основном команды из Москвы и Московской области, а также одна команда из Ярославля. По результатам в полуфинал пройдут четыре команды», - уточнил Артём Васильев.

Псковичам предстоит выдержать три конкурса: «Приветствие», «Разминка» (импровизационный конкурс) и конкурс «Сложная ситуация».

«Мы заряжены пройти в полуфинал и продолжать представлять Псков на московской сцене. Делаем для этого всё возможное, но с каждым этапом нам становится всё тяжелее и тяжелее без финансовой поддержки», - признался Артём Васильев.

Добавим, что игра пройдёт завтра, 3 июня, в ММЦ «Планета КВН». Начало в 18:30.

Ранее сообщалось, что другая псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми.