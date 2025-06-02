Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве

Псковская команда КВН «Хочу погладить» участвует в четвертьфинале Лиги «Молодёжь Москвы», сообщил ПАИ член команды Артём Васильев. Псковичи прошли в 1/4 финала благодаря победе в 1/8 30 апреля.

«С нами в игре будут в основном команды из Москвы и Московской области, а также одна команда из Ярославля. По результатам в полуфинал пройдут четыре команды», - уточнил Артём Васильев.

Команда КВН «Хочу погладить». Фото предоставлено ПсковГУ

Псковичам предстоит выдержать три конкурса: «Приветствие», «Разминка» (импровизационный конкурс) и конкурс «Сложная ситуация».

«Мы заряжены пройти в полуфинал и продолжать представлять Псков на московской сцене. Делаем для этого всё возможное, но с каждым этапом нам становится всё тяжелее и тяжелее без финансовой поддержки», - признался Артём Васильев.

Добавим, что игра пройдёт завтра, 3 июня, в ММЦ «Планета КВН». Начало в 18:30.

Ранее сообщалось, что другая псковская команда КВН «Камбаламба» стала победительницей 1/8 Первой лиги КВН в Перми.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 июня 2025

Псковские энергетики показали, как пробираются к ЛЭП по болотам с копанцами. Видео
02 июня 2025

Псковская команда «Хочу погладить» участвует в 1/4 финала Лиги КВН в Москве
02 июня 2025

Надежда Васильева: Программа «Герои земли Псковской» создана с целью помочь защитникам России начать новый путь
02 июня 2025

Заражённые нидерландские хризантемы уничтожили в Псковской области
02 июня 2025

Детское отделение пульмонологии открылось в Псковской инфекционной больнице
02 июня 2025

С 3 июня изменится схема движения на нескольких улицах Пскова
02 июня 2025

Переселенец из Латвии: У стран Балтии будущего практически нет
02 июня 2025

Пожарные спасли ребёнка в Печорах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...