Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области во второй половине дня

12:15, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области во второй половине дня ожидается сильный мокрый снег, переходящий в снег, сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Во время дождя и мокрого снега водителям следует быть внимательными на дороге – необходимо увеличить дистанцию, избегать внезапных торможений и ограничить скорость.

При налипании мокрого снега не следует использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, поскольку это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, из-за непогоды псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности.