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Объявлен конкурс на разработку проекта парка в районе Степановского лужка в Пскове

Объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации для устройства парка в Пскове в районе Степановского лужка. Открытый конкурс в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 10 млн 500 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджета Псковской области на 2021 год. Заказчиком выступает Государственное казенное учреждение Псковской области «Управление капитального строительства».

Подрядчику предстоит разработать три варианта эскизного проекта по объекту. Территория будет поделена на три условные зоны. В первой планируется оборудовать места для проведения общественных мероприятий и различных выставок, мультимедийный фонтан вблизи парка «Россия - моя история». Вторая парковая зона предусмотрена для активного отдыха: там появятся игровые площадки для детей и места отдыха для взрослых, территории для занятий йогой на открытом воздухе, для игр в настольный теннис, настольных игр. Там же запланировано размещение переносных туалетов, торговых павильонов, объектов общественного питания, игровых павильонов, беседок. В границах зоны 3 нужно предусмотреть сквозную пешеходную трассу вдоль реки Великой (променад) с организацией пешеходного и велосипедного движения. Указанная зона в перспективе должна соединиться с Ольгинской набережной, набережной вдоль ТРК «Акваполис» и улицей Никольской в деревне Родина Псковского района. Запланировано озеленение, привязка к существующей улично-дорожной сети города Пскова. Вдоль улицы Кузбасской Дивизии необходимо предусмотреть дополнительные парковки для легкового автотранспорта и автобусов.

Документация должна быть готова до 31 марта 2022 года с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы.

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