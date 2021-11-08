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Общество

Юрий Семёнов: Результаты переписи населения станут основой для принятия управленческих решений

Фото: газета "Порховский вестник"

Глава Порховского района Юрий Семёнов напомнил о необходимости участия во Всероссийской переписи населения, пишет районная газета «Порховский вестник».

«Убедительно прошу вас не оставаться в стороне от важного общенационального события, проявить гражданскую позицию и принять активное участие в переписи населения», - отметил глава района.

Юрий Семёнов также добавил, что на ближайшие 10 лет результаты переписи станут основой для принятия управленческих решений на различных уровнях власти, начиная с муниципалитетов. «Они помогут принять более эффективные решения в экономике и в социальных сферах. Районные органы власти смогут сформировать программы по социальной поддержке населения, составить долгосрочные планы по строительству детских садов, школ, дорог, электролиний, газопроводов», - подчеркнул глава муниципалитета.

Принять участие в переписи жители Порховского района могут на стационарных переписных участках:

ПУ 01.001 Порхов, проспект Ленина, 32а, тел. (81134) 2-16-14;

ПУ 01.002 Порхов, проспект Ленина, 5, тел. (81134) 2-10-20;

ПУ 01.003 Порхов, проспект Ленина, 15, тел. (81134) 67-115;

ПУ 01.004, деревня Попадинка, улица Красноармейская слобода, 57а, тел. (81134) 2-18-75;

ПУ 01.005 село Славковичи, улица Первомайская, 11, тел. (81134) 91-205.

Адреса переписных (стационарных) участков не привязаны к адресам проживания, граждане могут переписаться на любом участке из этого списка.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение. Напомним, сроки онлайн-переписи населения в России продлили до 14 ноября.

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