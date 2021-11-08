Почти 75% жителей Псковской области приняли участие во Всероссийской переписи населения

15:18, 08 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на 7 ноября в Псковской области переписано почти 75% населения. По общему проценту всех переписавшихся область занимает 61-е место по Российской Федерации и четвертое место по Северо-Западному федеральному округу, пишет официальный Telegram-канал региона.

Среди районов перепись практически завершена в Бежаницком, Палкинском и Дедовичском. Близится к завершению – в Локнянском, Новоржевском, Порховском, Опочецком, Псковском, Усвятском и Плюсском районах, где переписано более 90% населения.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт госуслуг либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение. Напомним, сроки онлайн-переписи населения в России продлили до 14 ноября.

По всем вопросам, касающимся прохождения переписи, можно обращаться по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской переписи населения: 8-800-707-20-20 и по телефонам Псковстата: (8112) 79-09-69; (8112) 79-09-75.