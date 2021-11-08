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Общество

Назван характерный для детей симптом COVID-19

У детей, заболевших коронавирусом, часто развиваются проблемы с желудочно-кишечным трактом, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на комментарий врача-педиатра, кандидата медицинских наук Ирины Добрецовой.

По словам специалиста, чем младше дети, тем сильнее у них выражены гастроэнтерологические проблемы при коронавирусе.

«У детей, как и при всех респираторных инфекциях, чем они младше, тем больше выражены гастропроблемы, такие как боли в животе, разжиженный стул, общее недомогание. И у маленьких детей обычно любая респираторная инфекция задействует желудочно-кишечный тракт в силу физиологических особенностей», – пояснила эксперт.

Она добавила, что ребёнок не всегда сам может рассказать об отсутствии обоняния, поэтому взрослым нужно задавать уточняющие вопросы. При этом она отметила, что в целом клинические проявления коронавируса у детей не сильно отличаются от течения заболевания у взрослых.

Напомним, несколько дней назад в Коста-Рике ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет. Эта страна стала первой в мире, и пока единственной, где ввели такую меру.

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