В Московском зоопарке тушканчики впали в спячку

11:41, 09 ноября 2021, ПАИ

В Московском зоопарке тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

Отмечается, что несколько месяцев тушканчики проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник. Ведь именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна. Зимовальные боксы покрываются поролоном, который служит для звуко- и виброизоляции. Мягкую подстилку зверькам не предлагают, так как и в природе они ничего не закладывают в зимовальные камеры.

«Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удается сымитировать в холодильнике», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сотрудники зоопарка рассказали, что не забывают про тушканчиков. Каждую неделю зоологи смотрят, всё ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, но, по словам зоологов, это случается редко. Вес больших тушканчиков накануне спячки примерно 400 граммов. За время зимы они могут потерять около 1/4 своей массы. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Но, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит.

Процесс подготовки к спячке у тушканчиков довольно сложный ещё с точки зрения рациона. Когда грызунам полагается отъедаться и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного «меню» составляют высокопитательные корма – в частности, зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. Благодаря такому усиленному питанию к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-5 месяцев.

Сотрудники ранее сообщали о том, что у них уснули сурки и соня-полчок. Теперь к спячке вовсю готовятся медведи, бурундуки, белогрудые ежи, еноты и енотовидная собака Буба.