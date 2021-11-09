75 бригад энергетиков устраняют последствия снегопада в Псковской области

11:40, 09 ноября 2021, ПАИ

Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного снегопада на юге и востоке Псковской области. К работам привлечены 75 бригад и 81 единица техники, сообщается в Telegram-канале компании.

Накануне на регион обрушились ливни, снег и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешёл в режим повышенной готовности. Работы продолжались всю ночь.

Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов, что приводит к образованию льда на проводах.

Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. Специалисты продолжат работу до полной ликвидации последствий стихии.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.