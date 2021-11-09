75 бригад энергетиков устраняют последствия снегопада в Псковской области
Специалисты «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного снегопада на юге и востоке Псковской области. К работам привлечены 75 бригад и 81 единица техники, сообщается в Telegram-канале компании.
Накануне на регион обрушились ливни, снег и шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Псковский филиал «Россети Северо-Запад» заранее перешёл в режим повышенной готовности. Работы продолжались всю ночь.
Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов, что приводит к образованию льда на проводах.
Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья.
Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. Специалисты продолжат работу до полной ликвидации последствий стихии.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.
Как предпочитаете экономить на покупках?
Станислав Стармолотов: Дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье отремонтируют в ближайшие три-четыре года