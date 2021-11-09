Снежный покров не прогнозируется в Псковской области ближайшие 10 дней
Ближайшие 10 дней в Псковской области не прогнозируют установления снежного покрова. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова Псковскому агентству информации.
«Пока такого явного, хорошего зимнего процесса не ожидается», - уточнила она.
Напомним, в ближайшие дни в Псковской области будет тепло, сыро и пасмурно.
Первый снег выпал в Пскове 8 ноября. Фоторепортаж смотрите здесь.
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