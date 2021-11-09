Снежный покров не прогнозируется в Псковской области ближайшие 10 дней

13:24, 09 ноября 2021, ПАИ

Ближайшие 10 дней в Псковской области не прогнозируют установления снежного покрова. Об этом сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова Псковскому агентству информации.

«Пока такого явного, хорошего зимнего процесса не ожидается», - уточнила она.

Напомним, в ближайшие дни в Псковской области будет тепло, сыро и пасмурно.

Первый снег выпал в Пскове 8 ноября. Фоторепортаж смотрите здесь.