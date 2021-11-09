В Островском районе состоялось торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя»
В Островском районе 9 ноября состоялось торжественное открытие смены реабилитационного лагеря «Поверь в себя» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в которой приняли участие 60 детей из 10 муниципальных районов Псковской области, сообщила газета «Островские вести».
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
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Фото: "Островские вести"
Александра Котова, куратор лагеря от полиции, которая занималась организацией всех пяти смен, сообщила, что на открытие смены дети выбрали название отрядов и девизы, а также учились вместе с военнослужащими строевой подготовке. Кроме того, для детей инструкторами Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудниками МЧС подготовили веревочный парк и организовали игру по станциям.
Для ребят подготовили самоорганизующее пространство, где они вместе с вожатыми готовят различные творческие задания и мастерят поделки своими руками. Также провели спортивные игры для детей и психологический тренинг.
На вечер для детей запланирован концерт, где сотрудники правоохранительных органов совместно с вожатыми будут проводить танцевальный флэшмоб.
Напомним, что 8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поблагодарил начальника управления МВД России по Псковской области Алексея Овсянникова, а также волонтёров-наставников из числа курсантов Псковского филиала Академии права и управления ФСИН России, студентов ПсковГУ и бригады спецназначения за идею и реализацию проекта.
Предыдущая смена «Поверь в себя» состоялась в июне этого года. Подробности здесь.
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В Островском районе состоялось торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя»
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