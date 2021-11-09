В Островском районе состоялось торжественное открытие новой смены лагеря «Поверь в себя»

17:04, 09 ноября 2021, ПАИ

В Островском районе 9 ноября состоялось торжественное открытие смены реабилитационного лагеря «Поверь в себя» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в которой приняли участие 60 детей из 10 муниципальных районов Псковской области, сообщила газета «Островские вести».

Александра Котова, куратор лагеря от полиции, которая занималась организацией всех пяти смен, сообщила, что на открытие смены дети выбрали название отрядов и девизы, а также учились вместе с военнослужащими строевой подготовке. Кроме того, для детей инструкторами Всероссийского студенческого корпуса спасателей и сотрудниками МЧС подготовили веревочный парк и организовали игру по станциям.

Для ребят подготовили самоорганизующее пространство, где они вместе с вожатыми готовят различные творческие задания и мастерят поделки своими руками. Также провели спортивные игры для детей и психологический тренинг.

На вечер для детей запланирован концерт, где сотрудники правоохранительных органов совместно с вожатыми будут проводить танцевальный флэшмоб.

Напомним, что 8 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поблагодарил начальника управления МВД России по Псковской области Алексея Овсянникова, а также волонтёров-наставников из числа курсантов Псковского филиала Академии права и управления ФСИН России, студентов ПсковГУ и бригады спецназначения за идею и реализацию проекта.

Предыдущая смена «Поверь в себя» состоялась в июне этого года. Подробности здесь.