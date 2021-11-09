Карьерные планы и жизненные стратегии студентов ПсковГУ изучат исследователи Высшей школы экономики

15:40, 09 ноября 2021, ПАИ

Псковский государственный университет стал базой исследования проекта «Выбор жизненных стратегий талантливой молодежью и ее роль в повышении конкурентоспособности российских регионов как ответ на глобальные вызовы «утечки мозгов», поддержанного грантом Российского научного фонда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Команда Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Санкт-Петербурга состоит из специалистов по миграции и молодёжи, экономике и социологии, а сам проект охватывает шесть регионов Северо-Западного федерального округа страны. В каждой локации проводятся анкетный опрос, глубинные социологические интервью и берутся кейс-стади. В этом году сбор данных проходит в Калининграде и Пскове, затем участники проекта планируют посетить Петрозаводск, Сыктывкар, Мурманск и Архангельск.

По словам стажера-исследователя Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгении Кузинер, эти города выбрали не случайно. Эти города, имея разный, отнюдь не маленький структурный, геополитический и экономический потенциал, тем не менее переживают интенсивные миграционные колебания.

«Мы хотим узнать, почему одни молодые люди остаются в выбранных городах, почему другие раздумывают уехать, почему студенты приезжают из других регионов и остаются здесь учиться, жить, - пояснила Евгения. - Также интересно посмотреть, почему иностранная молодежь выбирает эти города. В нашем фокусе студенты и выпускники с российским и иностранным гражданством. Мы ищем уникальные точки притяжения в каждой локации».

В зависимости от города выбирается один или несколько ведущих университетов для анкетирования. Исследователи берут интервью у российских и иностранных студентов и выпускников, а также проводят экспертные интервью со специалистами в областях бизнеса и волонтерства, связанных с работой с молодежью и предоставлением рабочих мест для нее.

Проект включает три основных блока вопросов: образование, карьера, человек и город. Руководители проекта просят студентов рассказать, почему они выбрали то или иное учебное заведение и специальность. Выпускников расспрашивают про карьерный путь, трудности и возможности после получения образования. Специалисты также выясняют, насколько комфортно молодой человек ощущает себя в городе, как участвует в его жизни. Кроме того, есть блок, посвященный миграционным планам опрашиваемых.

Кураторы проекта планируют выявить общую ситуацию в регионе, региональную специфику трудоустройства и получения образования молодежью.

«Интересно наблюдать за приезжими из других российских регионов и стран, замечать, как происходит погружение в город, в его особенности, видеть эту интеграцию и за этот счет понимать, в том числе и глобальные миграционные процессы, - поделилась эксперт. - Но очень важны и индивидуальные стратегии коренных псковичей, сохранение или выстраивание локальной идентичности».

Сбор информации в Пскове продлится до 27 ноября. На конец года запланирована обработка собранных данных, их анализ, в следующем году предстоит подготовка отчета и публикаций, а также выступление с первыми результатами проекта на конференциях. Все материалы будут представлены на сайте Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, также всю актуальную информацию можно отслеживать здесь. Задачи проекта подразумевают применение количественных и качественных методов исследования, анализ статистики, полевые экспедиции. Планируются не только публикации и вступления на конференциях, но и съемки документального фильма о молодежи указанных регионов страны.