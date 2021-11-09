В Пскове ищут очевидцев ДТП с велосипедисткой

17:24, 09 ноября 2021, ПАИ

Очевидцев ДТП с велосипедисткой ищут в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

29 октября в 13:20 на улице Советской напротив дома № 2/17 по улице Яна Фабрициуса (площадь Победы) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 58-летней велосипедистки и автомобиля Lada Vesta под управлением 45-летнего мужчины. В результате ДТП пострадала велосипедистка.

Граждан, которые стали очевидцами этого ДТП или владеют какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться по телефонам 29-25-83 или 02.