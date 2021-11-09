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Газета «Псковская правда» отмечает 104-й день рождения

9 ноября газета «Псковская правда» отмечает 104 года со дня выхода первого номера, тогда, в 1917 году, она называлась «Псковский набат».

На протяжении многих лет газета носила в Псковской области статус главной. Можно с уверенностью заявить, что именно «Псковская правда» хранит в себе историю развития региональной журналистики. В своё время здесь работали практически все ведущие мастера пера и слова Псковской области. Среди них – Вячеслав Васильев, Юрий Кустов, Анатолий Тиханов, Юрий Степанов, Валерий Виноградов, Сергей Рогожук, Лидия Токарева, Надежда Киреева, Владимир Васильев, Тамара Карнаухова, Владимир Фёдоров, Олег Константинов и многие-многие другие. К примеру, художником-оформителем газеты был даже известный заслуженный художник России Александр Стройло.

В разные годы корреспонденты газеты «Псковская правда» становились победителями и призерами различных профессиональных конкурсов. Так, например, в 2020 году «Псковская правда» получила сразу три награды на журналистском конкурсе «СеЗаМ–2020». В номинации «Недавняя давняя война. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) к 75-летию Победы» лучшим проектом был признан майский печатный спецвыпуск «Псковской правды», посвященный Дню Победы. В номинации «Не текстом единым. Лучшая журналистская акция» дипломом лауреата была награждена акция «Эстафета «Псковской правды». В номинации «Горячая путевка. Лучшая публикация (передача), серия публикаций (передач) на тему внутреннего туризма» диплом лауреата получила Светлана Синцова за статью «По забытым крепостям».

В этом году вновь журналист из Псковской правды Светлана Синцова завоевала приз на конкурсе «СеЗаМ–2021».

Отметим, что в бумажном варианте «Псковская правда» издавалась на протяжении 103 лет, теперь газета перешла в электронный формат.

По данным сервиса «Медиалогия», «Псковская правда» сегодня стабильно входит в десятку самых популярных СМИ региона, а также в топ-10 самых цитируемых.

Добавим, что сегодня, в день 104-летия издания, у газеты «Псковская правда» появилась страница в «Википедии».

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