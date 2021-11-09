В конце недели мэрия Москвы примет решение о новых антиковидных мерах
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на основании анализа показателей заболеваемости COVID-19 на этой неделе будет принято решение о новых антиковидных мерах в столице, сообщает «Говорит Москва».
«Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильна», – выразил надежду Собянин.
4 ноября мэр Москвы говорил, что полный эффект от нерабочих дней станет понятен после того, как москвичи вернутся на работу.
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