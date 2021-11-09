«Артек» примет 1,5 тысячи финалистов «Большой перемены»

22:08, 09 ноября 2021, ПАИ

Полторы тысячи финалистов конкурса «Большая перемена» примет международный детский центр «Артек» в Крыму с 9 по 13 ноября, где определят 600 победителей, наградят школы и педагогов, сообщает РИА Новости.

Конкурсанты объединятся в команды и будут решать задания по четырем представленным направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания» и «Общество». Также ученикам 9-11 классов предоставят возможность разработать проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

По итогам финала для старшеклассников победителями «Большой перемены» станут 600 школьников, из которых 300 – ученики 11-х классов и 300 – 9-10-х. Уточняется, что победители среди учеников 11-х классов получат по 1 миллиону рублей на образование, а среди 9-10-х классов – по 200 тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.

Кроме того, будут объявлены топ-30 школ «Большой перемены», которые получать по два миллиона рублей на развитие образовательной среды, а педагоги, подготовившие победителей, получат премии по 150 тысяч рублей.

Напомним, что Псковскую область представляют 12 школьников: учащиеся школ, гимназий и лицеев Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского и Локнянского районов.