Отстранённые из-за отсутствия прививок сотрудники теплосетей Пскова вернулись на работу

09:37, 10 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники теплосетей Пскова, которые ранее были отстранены из-за отсутствия прививок от коронавируса, вернулись на работу. Об этом Псковские теплосети сообщили в своем Instagram-аккаунте.

В конце октября директор предприятия Игорь Максимов подписал приказ, в котором говорится об отстранении от работы сотрудников, которые не привьются от коронавируса. В теплосетях отметили, что каждый из отстраняемых был ознакомлен с приказом под подпись.

«С сегодняшнего дня, все те, кто был отстранён от производственных обязанностей, вернулись в строй. Можно сказать, что семья под названием Псковские тепловые сети снова объединилась. Спорить не станем, прошло это не безболезненно, масса критики, гневных сообщений и так далее», - отметили в теплосетях.

В настоящее время прививку от коронавируса сделали более 83% сотрудников Псковских теплосетей.