Безопасность животноводческой продукции, лицензирование зоопарков и цирков обсуждают в медиацентре ПАИ

14:06, 10 ноября 2021, ПАИ

О ветеринарном контроле ввозимой продукции, проверке отправляемых на экспорт товаров, лицензировании работы зоопарков, зоосадов и цирков, а также безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов 10 ноября в 14:00 в медиацентре ПАИ рассказывает руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.