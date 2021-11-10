Безопасность животноводческой продукции, лицензирование зоопарков и цирков обсуждают в медиацентре ПАИ
О ветеринарном контроле ввозимой продукции, проверке отправляемых на экспорт товаров, лицензировании работы зоопарков, зоосадов и цирков, а также безопасном обращении пестицидов и агрохимикатов 10 ноября в 14:00 в медиацентре ПАИ рассказывает руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.
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