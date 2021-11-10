Губернатор Псковской области привился от коронавируса

12:15, 10 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10 ноября привился от COVID-19. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что чувствует себя отлично, и призвал жителей региона защитить своё здоровье и тоже сделать прививку.

Напомним, в конце прошлого года Михаил Ведерников заболел коронавирусом.