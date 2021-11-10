Как работает система палатной сигнализации в Псковской инфекционке

14:13, 10 ноября 2021, ПАИ

Как работает система палатной сигнализации в учреждении, выяснило Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы».

Сигнализация висит у изголовья кровати для связи пациента с постом. Больной нажимает на пульте светящуюся в темноте кнопку. Сигнал немедленно приходит на пульт медсестры того самого отделения, где лежит человек.

Медсестра видит номер бокса и тут же уточняет, что случилось. Это экономит время. Если есть температура, то к пациенту идут уже с препаратами.