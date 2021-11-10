Как работает система палатной сигнализации в Псковской инфекционке
Как работает система палатной сигнализации в учреждении, выяснило Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы».
Сигнализация висит у изголовья кровати для связи пациента с постом. Больной нажимает на пульте светящуюся в темноте кнопку. Сигнал немедленно приходит на пульт медсестры того самого отделения, где лежит человек.
Медсестра видит номер бокса и тут же уточняет, что случилось. Это экономит время. Если есть температура, то к пациенту идут уже с препаратами.
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