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Общество

Куда сообщать псковичам о фактах жестокого обращения с животными в ТЦ

Куда сообщать псковичам о фактах жестокого обращения с животными в торговых центрах, рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 ноября.

Он напомнил, что с 1 января 2022 года все организации, которые используют животных в культурно-зрелищных целях, должны получить лицензию. Контроль за этим будет осуществлять Россельхознадзор. Эксперт уточнил, что данный вопрос рассматривался давно, так как есть факты, когда люди пытаются найти выгоду, мучая животное, содержат их ненадлежащим образом, в том числе в контактных зоопарках.

В случае если граждане увидят ненадлежащее обращение с животными в ТЦ и других организациях, можно обращаться в Россельхознадзор. С 1 января 2022 года нарушителей начнут штрафовать, пока что им просто выдают предписания.

Напомним, весной в одном из торговых комплексов Пскова появились люди, которые предлагали посетителям ТЦ сфотографироваться с попугаями и обезьянкой. Горожане забили тревогу, усомнившись в надлежащем содержании «фотомоделей» и законности деятельности их владельцев.

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