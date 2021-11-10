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Импортный товар и монеты нашли псковские археологи в Гдовском районе

Фото: Археологический центр Псковской области

Оконное стекло XVI века и две серебряные монеты XV-XVI века нашли псковские археологи в селе Кобылье Городище Гдовского района. Начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов отметил, что оконное стекло, скорее всего, импортный товар, сообщили в газете «АиФ-Псков».

Александр Михайлов рассказал корреспонденту «АиФ-Псков», что была найдена серебряная новгородская монета, которые перестали чеканить в 1478 году. Вторая монета – «тверское пуло», которая тоже относится ко второй половине XV-XVI века. Обе эти находки подтверждают время существования и гибели крепости, которую археологи нашли в Кобыльем Городище Гдовского района.

Начальник отдела полевых исследований отметил, что в целом в раскопе наблюдаются традиционные предметы быта в виде битых глиняных горшков, гвоздей, строительных скоб и ножей.
Кроме двух монет, археологи также обнаружили фрагмент оконного стекла, стеклянного бокала или сосуда. По словам руководителя экспедиции, для XVI века эти вещи очень дорогие, редкие и импортные.

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