Публикуем видео с места спасения женщины, которая вылетела в реку в Пскове

23:03, 10 ноября 2021, ПАИ

10 октября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобиля на большой скорости и съехала в реку Милевка.

10 октября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобиля на большой скорости и съехала в реку Милевка.