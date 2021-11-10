Публикуем видео с места спасения женщины, которая вылетела в реку в Пскове
10 октября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобиля на большой скорости и съехала в реку Милевка.
10 октября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобиля на большой скорости и съехала в реку Милевка.
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