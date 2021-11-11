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Преподаватель ПсковГУ: Новый свод правил русского языка позволит расставить точки над i в сложных случаях

Проект нового свода правил русского языка, подготовленный Министерством просвещения РФ, определит перечень норм, соответствующий современному состоянию орфографии и пунктуации. По мнению специалистов, этот документ позволит обновить правила, принятые в стране более 60 лет назад. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«К филологам часто обращаются с вопросом написания тех или иных слов, – пояснила заместитель декана факультета русской филологии и иностранных языков, доцент кафедры филологии, коммуникаций и РКИ, кандидат филологических наук Наталья Молчанова. – Действительно, в современном русском языке большое количество, например, заимствованных слов, которые общеупотребительны, прочно вошли в словарный состав языка. Вместе с тем их написание могло различаться. Филологи в таком случае опирались на наиболее распространенную практику использования этого слова или более-менее подводимую под нормы языка, однако это написание нигде не было зафиксировано. Приходилось говорить о том, что есть просто практика написания этого слова вот в таком виде. Конечно, наши собеседники недоумевали: «Как же так? Нет никакого правила?».

Как считает Наталья Молчанова, уточнения и дополнения, внесённые в свод правил русской орфографии, позволят избежать этих недоумений, заполнить возникшие за последние десятилетия лакуны, расставить точки над i.

Новый документ – попытка создать единый полный справочник, который бы обеспечивал эффективную письменную коммуникацию и содержал теоретическое обоснование принимаемых решений. В частности, в своде приводятся правила употребления гласных и согласных букв, прописных и строчных букв, правописания частей речи, слитного и раздельного написания частицы «не», переноса.

Авторы документа отмечают, что новый свод правил не сможет охватить все без исключения случаи написания слов, особенно по причине постоянного обновления языка. В особо сложных случаях в Минпросвещения советуют обращаться к актуальному орфографическому словарю. С учётом всех имеющихся замечаний авторы намерены доработать новые правила русского языка к концу 2021 года.

Добавим, правительственная комиссия по русскому языку была создана летом 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. В её задачи вошло проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, а также разработка концепции государственной языковой политики и определение единых требований к созданию словарей, справочников и грамматики, содержащих нормы современного русского литературного языка.

О том, что изменится в правилах орфографии русского языка, читайте здесь.

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