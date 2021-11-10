Что изменится в правилах орфографии русского языка
Минпросвещения подготовило проект новых правил орфографии русского языка. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
Его авторы отмечают, что сейчас русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году. При этом за 60 лет многое изменилось, к примеру появились новые слова и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано.
«Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг. Не всегда ясно, как их писать. Среди этих новшеств есть языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. Естественно, в правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис», - привели пример авторы законопроекта.
В связи с этим предлагается внести ряд изменений и уточнений. К примеру, букву «э» можно будет ставить в иноязычных словах после согласных. Ранее это допускалось только в некоторых случаях («сэр», «мэр», «пэр» и в именах собственных), теперь таких слов гораздо больше (пленэр, рэкет, рэп). Будет установлен порядок в правописании некоторых прилагательных и наречий, образованных от имен собственных (дяди-Стёпин, тёти-Валин).
Ряд изменений внесен в правила употребления прописных и строчных букв. Указывается, что названия учреждений, учебных заведений, а также отделов и частей учреждений и организаций, не являющиеся собственными именами, пишутся со строчной буквы, например: бюро обмена жилплощади, городское отделение связи, отдел кадров, сектор учёта, правление жилищно-строительного кооператива, районный совет народных депутатов, президиум, учёный совет.
В официальных составных названиях органов власти, учреждений, организаций, научных, учебных и зрелищных заведений, обществ, политических партий и объединений с прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена собственные, а также первое слово включаемых в них названий других учреждений и организаций (Всемирный совет мира, Международный валютный фонд, Европарламент, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральное собрание РФ).
С прописной буквы следует писать некоторые наименования в текстах официальных документов (Высокие Договаривающиеся Стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол). Кроме того, местоимения Вы и Ваш как форму выражения вежливости к конкретному лицу в письмах, официальных документах, а также анкетах, рекламе, листовках сделали с заглавной. С прописной буквы пишутся при официальном титуловании оба слова в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Величество, Ваше (Его, Ее) Высочество.
С прописной буквы могут писаться некоторые нарицательные существительные в контекстах, где им приписывается особый высокий смысл: Родина, Отечество, Отчизна, Свобода, Добро, Честь, Человек, Учитель, Мастер.
Также планируется изменить правило написания сочетаний с однословными приложениями, предшествующими определяемому слову - раньше было «проказница мартышка», теперь можно писать «проказница-мартышка». Раздельно будут писаться словосочетания, состоящие из наречия и прилагательного или причастия.
Кроме того, вводятся новые правила переноса, уточнено правописание слов с частицами, служебных слов и междометий, наречий, местоимений и числительных. С полным тестом проекта правил можно ознакомиться здесь.
Документ доработают к концу 2021 года с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.
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