Что изменится в правилах орфографии русского языка

11:46, 10 ноября 2021, ПАИ

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Минпросвещения подготовило проект новых правил орфографии русского языка. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Его авторы отмечают, что сейчас русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году. При этом за 60 лет многое изменилось, к примеру появились новые слова и конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано.

«Появилось много новых слов: дилер, киллер, офшор, дефолт, риелтор, карате, лоукостер, каршеринг. Не всегда ясно, как их писать. Среди этих новшеств есть языковые единицы, стоящие на грани между словом и частью слова: мини, миди, такси, видео, аудио, медиа и другие повторяющиеся первые части сложных слов. Естественно, в правилах 1956 года нельзя найти сведений о том, как писать их со следующей частью слова — слитно или через дефис», - привели пример авторы законопроекта.

В связи с этим предлагается внести ряд изменений и уточнений. К примеру, букву «э» можно будет ставить в иноязычных словах после согласных. Ранее это допускалось только в некоторых случаях («сэр», «мэр», «пэр» и в именах собственных), теперь таких слов гораздо больше (пленэр, рэкет, рэп). Будет установлен порядок в правописании некоторых прилагательных и наречий, образованных от имен собственных (дяди-Стёпин, тёти-Валин).

Ряд изменений внесен в правила употребления прописных и строчных букв. Указывается, что названия учреждений, учебных заведений, а также отделов и частей учреждений и организаций, не являющиеся собственными именами, пишутся со строчной буквы, например: бюро обмена жилплощади, городское отделение связи, отдел кадров, сектор учёта, правление жилищно-строительного кооператива, районный совет народных депутатов, президиум, учёный совет.

В официальных составных названиях органов власти, учреждений, организаций, научных, учебных и зрелищных заведений, обществ, политических партий и объединений с прописной буквы пишется первое слово и входящие в состав названия имена собственные, а также первое слово включаемых в них названий других учреждений и организаций (Всемирный совет мира, Международный валютный фонд, Европарламент, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Федеральное собрание РФ).

С прописной буквы следует писать некоторые наименования в текстах официальных документов (Высокие Договаривающиеся Стороны, Чрезвычайный и Полномочный Посол). Кроме того, местоимения Вы и Ваш как форму выражения вежливости к конкретному лицу в письмах, официальных документах, а также анкетах, рекламе, листовках сделали с заглавной. С прописной буквы пишутся при официальном титуловании оба слова в сочетаниях Ваше (Его, Ее) Величество, Ваше (Его, Ее) Высочество.

С прописной буквы могут писаться некоторые нарицательные существительные в контекстах, где им приписывается особый высокий смысл: Родина, Отечество, Отчизна, Свобода, Добро, Честь, Человек, Учитель, Мастер.

Также планируется изменить правило написания сочетаний с однословными приложениями, предшествующими определяемому слову - раньше было «проказница мартышка», теперь можно писать «проказница-мартышка». Раздельно будут писаться словосочетания, состоящие из наречия и прилагательного или причастия.

Кроме того, вводятся новые правила переноса, уточнено правописание слов с частицами, служебных слов и междометий, наречий, местоимений и числительных. С полным тестом проекта правил можно ознакомиться здесь.

Документ доработают к концу 2021 года с учетом замечаний членов орфографической комиссии при РАН.