Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пскове

11:35, 11 ноября 2021, ПАИ

Следственное управление УМВД России по Псковской области проводит проверку по факту смертельного ДТП в Пскове на улице Яна Фабрициуса, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









«Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будут приниматься процессуальные решения», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что 10 ноября в 7:45 произошло ДТП на Яна Фабрициуса. 55-летний водитель рейсового автобуса № 2 совершил наезд на пешехода, который двигался по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла на месте.