Ректор ПсковГУ Наталья Ильина привилась от коронавируса

11:31, 11 ноября 2021, ПАИ

Прививку от коронавируса сделала ректор ПсковГУ Наталья Ильина, сообщили в пресс-службе вуза.

«Это единственное надежное средство профилактики вируса, - отметила Наталья Ильина. – Обязательно нужно прививаться, только так мы сможем защитить себя, близких, друзей и улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе».

Напомним, 10 ноября прививку от коронавируса сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.