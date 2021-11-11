Ректор ПсковГУ Наталья Ильина привилась от коронавируса
Прививку от коронавируса сделала ректор ПсковГУ Наталья Ильина, сообщили в пресс-службе вуза.
«Это единственное надежное средство профилактики вируса, - отметила Наталья Ильина. – Обязательно нужно прививаться, только так мы сможем защитить себя, близких, друзей и улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе».
Напомним, 10 ноября прививку от коронавируса сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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