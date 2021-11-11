Как работает вызывная панель в Псковской инфекционной больнице

12:19, 11 ноября 2021, ПАИ

Как работает вызывная панель в Псковской инфекционной больнице, выяснило Псковское агентство информации в рамках нового проекта «Гид по боксам Псковской областной инфекционной больницы».

Панель висит на стене во всех палатах, но активнее её используют в реанимационном блоке. Врач, входя в палату или покидая ее, нажимает соответствующую кнопку (зеленую, синюю, желтую). На посту у медсестры отображается, кто из медперсонала сейчас в палате, один ли пациент. Это особенно важно, когда пациента нельзя оставлять одного, необходима срочная помочь.