Burn the witch по-псковски. Псковичи отметили непривитых жильцов

12:34, 11 ноября 2021, ПАИ

В редакцию Псковского агентства информации прислали фотографию двери в подъезде одного из домов на улице Коммунальной в Пскове. «Обеспокоенные» псковичи решили «пометить» непривитых жильцов, сделав мелом соответствующую надпись.

Ранее сообщалось, что за 10 ноября в Псковской области от коронавирусной инфекции умерло четыре человека, выявили 295 случаев заражения COVID-19, выздоровело 193 человека.

Всего в Псковской области за сутки провели 2020 исследований на COVID-19. Также использовано 83,7% поступившей вакцины. 1786 жителей региона привились первым компонентом за сутки, 1264 привились вторым. Ревакцинацию прошли 354 человека.