Январь будет самым морозным месяцем предстоящей зимы

12:52, 11 ноября 2021, ПАИ

Самым морозным месяцем предстоящей зимы будет январь, сообщает центр «Фобос».

По данным специалистов, предстоящей зимой на большей части Европейской России будут преобладать циклоны, поэтому ожидается пасмурная погода и осадки преимущественно в виде снега. В 60-70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что обеспечит достаточное количество тёплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения.

В связи с этим средний температурный фон всего сезона прогнозируется на 2 градуса выше климатической нормы. Декабрь и февраль окажутся немного теплее положенного, а январь ожидается близким к норме, а значит, самым морозным. В 30-40% случаев это будет связано с восточным отрогом студёного сибирского антициклона.

В целом характер метеоусловий зимой будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80%-й вероятностью время от времени будет сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая (не более 10%).

Количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале.

Таким образом, в средней полосе России грядущий холодный сезон 2021-2022 годов обещает быть умеренно снежным и чуть мягче положенной русской зимы. Ранее о предстоящей «еврозиме» заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.