Январь будет самым морозным месяцем предстоящей зимы
Самым морозным месяцем предстоящей зимы будет январь, сообщает центр «Фобос».
По данным специалистов, предстоящей зимой на большей части Европейской России будут преобладать циклоны, поэтому ожидается пасмурная погода и осадки преимущественно в виде снега. В 60-70% случаев будут господствовать циклоны с северо-запада, что обеспечит достаточное количество тёплых и влажных воздушных масс североатлантического происхождения.
В связи с этим средний температурный фон всего сезона прогнозируется на 2 градуса выше климатической нормы. Декабрь и февраль окажутся немного теплее положенного, а январь ожидается близким к норме, а значит, самым морозным. В 30-40% случаев это будет связано с восточным отрогом студёного сибирского антициклона.
В целом характер метеоусловий зимой будет крайне неустойчивым, и умеренные морозы с 80%-й вероятностью время от времени будет сменяться оттепелями. Вероятность 30-градусных морозов оценивается как малая (не более 10%).
Количество осадков прогнозируется в пределах многолетней нормы с небольшим переизбытком в декабре, нормой в январе и несущественным недобором в феврале.
Таким образом, в средней полосе России грядущий холодный сезон 2021-2022 годов обещает быть умеренно снежным и чуть мягче положенной русской зимы. Ранее о предстоящей «еврозиме» заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.