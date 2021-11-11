Схему подключения общественных туалетов к центральной канализации разработают в Пскове

12:54, 11 ноября 2021, ПАИ

В Пскове разработают схему подключения городских туалетов к центральной канализации. Также будет проведена инвентаризация и рассчитана потребность в ремонте и замене программного обеспечения. Об этом сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

По словам и. п. главы администрации Пскова, в его адрес поступает много обращений по вопросу работы общественных туалетов. «В связи с эпидситуацией и введением QR-кодов для посещения общепита и различных организаций этот вопрос стал наиболее острым», - отметил он.

Борис Елкин добавил, что проблемы с работой модульных туалетов существуют: нет подключения к центральной системе, быстро выходят из строя насосы и оборудование, не работает программное обеспечение, нет технической возможности эксплуатировать в зимнее время года.