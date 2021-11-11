В Кремле назвали условие отмены QR-кодов

14:37, 11 ноября 2021, ПАИ

Полная отмена ковид-ограничений и QR-кодов возможна только после окончания пандемии COVID-19, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Дмитрия Пескова, на данный момент ужесточение имеющихся ковид-ограничений не планируется. Однако пресс-секретарь главы государства напомнил, что власти регионов также обладают полномочиями для введения мер по борьбе с распространением инфекции.

«Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции и будут дополнительные меры. В зависимости от целесообразности, в зависимости от ситуации каждый регион будет принимать [меры. – ПАИ]», – добавил Дмитрий Песков.

Напомним, что в Псковской области с 30 октября начала действовать система QR-кодов – теперь они необходимы для доступа в общепит, на предприятия досуга, в аквапарк, бассейны, фитнес-клубы.