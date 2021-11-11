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Происшествия

Съехавшая в реку на автомобиле псковичка отказалась от медосвидетельствования

43-летняя женщина, которая вылетела на большой скорости в реку Милевку в Пскове, отказалась от медицинского освидетельствования на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пскову.

  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Пожарные спасли женщину, которая съехала на автомобиле в реку в Пскове
    Фото: ПАИ

Как отметили в ведомстве, медицинское освидетельствование назначили из-за признаков алкогольного опьянения у пострадавшей (характерный запах изо рта).

Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

10 ноября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобилем на большой скорости и съехала в реку Милевку.

 

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