Съехавшая в реку на автомобиле псковичка отказалась от медосвидетельствования

14:50, 11 ноября 2021, ПАИ

43-летняя женщина, которая вылетела на большой скорости в реку Милевку в Пскове, отказалась от медицинского освидетельствования на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пскову.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Как отметили в ведомстве, медицинское освидетельствование назначили из-за признаков алкогольного опьянения у пострадавшей (характерный запах изо рта).

Материалы дела будут направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

10 ноября 43-летняя женщина, двигаясь по улице Ипподромной, по предварительным данным, не справилась с управлением автомобилем на большой скорости и съехала в реку Милевку.