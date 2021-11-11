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Общество

Псковичам разъяснили, какие документы необходимы для заблаговременной подготовки для назначения пенсии

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области разъяснило жителям региона, какие документы необходимы для заблаговременной подготовки для назначения пенсии.

Зачастую граждане обращают внимание на состояние своих документов непосредственно в момент обращения в Пенсионный фонд за назначением пенсии. Однако о подготовке документов на пенсию нужно подумать заранее. Органы Пенсионного фонда предоставляют возможность заблаговременного сбора и проверки документов, подтверждающих пенсионные права граждан, отметили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Для того чтобы ускорить и упростить процедуру назначения пенсии, необходимо заранее обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания или к своему работодателю для проведения заблаговременной работы с документами. Обращаться можно за пять лет (минимум за шесть месяцев) до наступления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в направлении запросов бывшим работодателям и в архивные органы, проверят юридическую правильность заполнения трудовой книжки, справок и других сопутствующих назначению пенсии документов, подготовят макет пенсионного дела к моменту назначения пенсии, а также дополнят индивидуальный лицевой счёт недостающими сведениями, если это необходимо.

«В результате ко дню выхода на пенсию ваши пенсионные права будут отражены на лицевом счёте в полном объёме, что позволит назначить пенсию без личного посещения клиентской службы ПФР и в максимально короткие сроки», – отметили в пресс-службе.

Для заблаговременной подготовки для назначения пенсии необходимо представить паспорт гражданина России, трудовую книжку, дополнительные документы (при наличии): свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке (о расторжении брака), если была смена фамилии, военный билет, диплом об образовании (очной формы).

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