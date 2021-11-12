Пыталовскую «Вахту Памяти» выдвинули на «Народное признание»

07:22, 12 ноября 2021, ПАИ

Поисковая операция «Вахта Памяти — 2021» по подъёму самолёта из Кокшинского болота в Пыталовском районе выдвинута на соискание премии «Народное признание — 2021» в номинации «Событие». Заявку прислала газета Пыталовского района «Наша жизнь».

«Вахта Памяти» началась 22 мая. Экспедицию организовал поисковый отряд «Поиск 97» Пыталовского района под руководством Дмитрия Ершова. Также присутствовали поисковики из других районов - поисковый отряд «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа, «Первый рубеж» Красногородского района и Пскова.

Работы по подъему самолета в Кокшинском болоте были завершены 12 июня, когда поисковики нашли документы на одного из членов экипажа, стрелка Фёдора Зимина. Это комсомольский билет, красноармейская книжка, справка о ранении, надписи в ней не сохранились. В комсомольском билете указаны ФИО Фёдора Зимина, год рождения и другие сведения. На пилота Левана Чанкотадзе удалось найти две лейтенантские звёздочки, одну звезду майора, звездочку от пилотки и рваный в куски комбинезон. Были обнаружены и останки самих бойцов. Также поисковики достали оба парашюта. В парашютной сумке была найдена карта Донецкой области. Работы на этом в болоте были завершены.

Сложная поисковая операция длилась 23 дня, последние останки самолёта и экипажа достали из глубины 8,5 метров. Двигатель, несколько фрагментов брони, документы, фотографии и парашют лётчика теперь переданы на хранение в музея Дружбы народов.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.