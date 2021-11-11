Более 10 тысяч человек умерли от COVID-19 в граничащих с Псковской областью странах

17:58, 11 ноября 2021, ПАИ

1 063 421 человек заразился коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрированы 10 024 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 11 ноября в Эстонии общее количество заболевших COVID-19 достигло 208 326, погибло 1 637 человек. В Латвии 235 387 человек было инфицировано коронавирусом, умерло 3 598 пациентов. В Белоруссии коронавирусом заразилось 619 708 человек, погибло – 4 789.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 252 млн человек, свыше 228 млн – выздоровело, более 5 млн – умерло. В России коронавирусом заболело 8 952 472 человека, 7 687 317 пациентов выздоровело, 251 691 человек умер. В Псковской области зарегистрировано 61 220 случаев заражения коронавирусом, 52 692 пациента выздоровело, 968 человек умерло.