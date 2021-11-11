Вице-премьер РФ призвал регионы ускорить работу над дорожным нацпроектом

18:02, 11 ноября 2021, ПАИ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал регионы ускорить работу над дорожным нацпроектом, сообщается на сайте кабмина.

«Времени осталось немного, напомню, и для регионов задача на местах – обеспечить полное, 100-процентное освоение средств, выделенных бюджетом на дорожную деятельность в 2021 году», – отметил Хуснуллин, призвав глав регионов держать ремонтные работы на аварийных участках на особом контроле.

Программой дорожного строительства до 2024 года предусмотрено улучшение состояния 85% городских дорог и 50% региональных трасс.

Отмечается, что в 20 регионах страны плановые работы на 2021 год были уже завершены. Напомним, мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области исполнены почти на 67%.