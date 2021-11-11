Вице-премьер РФ призвал регионы ускорить работу над дорожным нацпроектом
Вице-премьер России Марат Хуснуллин призвал регионы ускорить работу над дорожным нацпроектом, сообщается на сайте кабмина.
«Времени осталось немного, напомню, и для регионов задача на местах – обеспечить полное, 100-процентное освоение средств, выделенных бюджетом на дорожную деятельность в 2021 году», – отметил Хуснуллин, призвав глав регионов держать ремонтные работы на аварийных участках на особом контроле.
Программой дорожного строительства до 2024 года предусмотрено улучшение состояния 85% городских дорог и 50% региональных трасс.
Отмечается, что в 20 регионах страны плановые работы на 2021 год были уже завершены. Напомним, мероприятия нацпроектов 2021 года в Псковской области исполнены почти на 67%.
Что сопровождает ваше утро перед работой?
Две журналистки районных газет Псковской области вошли в шорт-лист конкурса «СМИротворец-2021»
Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ для экономии используют карту лояльности